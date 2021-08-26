خطوات تصحيح اسمك في الأوراق الرسمية.. شهادة الميلاد والوفاة وعقد الزواج والتخرج

تعطل بعض الأوراق الحكومية ربما يكون السبب الرئيسي فيه هو وجود خطأ ما بالمستندات الرسمية، الأمر الذى يستوجب ضرورة تغيير أسماء الأشخاص بالأوراق والمحررات الرسمية لحفظ الحقوق القانونية سواء كان ذلك في حالات الميراث أو شهادة المؤهل الدراسي أو القيد العائلي.

وفي ضوء توجه الدولة لعصر الرقمنة هناك عدد من الخطوات يستلزم اتباعها لتصحيح الاسم في الأوراق الثبوتية مثل شهادات الميلاد أو الوفاة أو قيد الأسرة، وتستعرض «الوطن» هذه الخطوات:

تصحيح الاسم فى شهادة الميلاد

يواجه بعض الأشخاص مأزقا بسبب كتابة الاسم بنقص أو زيادة حرف، ويتعين في تصحيح الاسم تقديم الطالب شهادة ميلاد، ووثيقة زواج والديه، وشهادة ميلاد الأب أو عدد 2 إخوة أشقاء، وتعتمد مصلحة الأحوال المدنية في هذا الشأن على المستندات المؤيدة للتصحيح، ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية، ويجرى تصحيح الاسم في كل من شهادات الميلاد، الوفاة، أو قيد الأسرة، عن طريق التقدم بنموذج 80، وطابع شرطة للسجل المدني المختص بالقيد الأصلي، المراد التصحيح به.

تصحيح اسم الأم في شهادة ميلاد الابن

ووفقًا لمصلحة الأحوال المدنية يجب تقديم عددًا من الأوراق لتصحيح اسم الأم في شهادة ميلاد الشخص، أبرزها تقديم وثيقة زواج الوالدين وبطاقتي الأب والأم وفقًا للرقم القومي، وكذلك البطاقة الشخصية الخاصة بك وشهادة الميلاد المراد تصحيح اسم الأم بها.

تصحيح عقد الزواج

يجب التأكد من كتابة اسم الزوجين بطريقة صحيحة ومتفق مع اسم كلا منهما فى شهادة الميلاد خلال كتابة عقد الزواج، وعند تصحيح عقد الزواج والطلاق يجب تقديم المستند لتصحيح الخطأ المادي بالحاسب الآلي، وفقا لقانون الأحوال المدنية.

تصحيح الاسم في الشهادة التعليمية

ويجوز للوالدين تصحيح اسم الطالب في الشهادة التعليمية، وذلك بتقديم ما يثبت ذلك من أوراق رسمية إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.