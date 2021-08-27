بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 66 خطيب مكافأة وتجدد تكليف 24 على المعاش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 90 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 66 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 24 آخرين، ونشرت صفحة الوزير أسمائهم وبيانهم كالتالي:

خطباء المكافأة

وذكرت وزارة الأوقاف أنه جرى أولًا اعتماد 66 خطيبًا جديدًا، منهم 53 على بند التحسين، وهم:

1. حمدي أحمد حسين حسن- أسيوط

2. عاطف هاشم علي أحمد- أسيوط

3. محمد صديق أحمد مهران- أسيوط

4. عبدالستار محمود كامل أحمد إبراهيم- الأقصر

5. حسني سعيد محمد عيد- البحيرة

6. علي علي محمد الجميل- البحيرة

7. فتحي محمد السعداوي محمد راضي- البحيرة

8. حسين مساعد سيد إبراهيم- بني سويف

9. ثروت عبد العليم عبد الحميد علي- الدقهلية

10. محمد أحمد محمد بدوي- الدقهلية

11. منير محمد البيومي الحناوي- الدقهلية

12. مجدي عبدالعظيم عمر السيد- دمياط

13. أبوزيد الفاوي أبو زيد عبد الحليم- سوهاج

14. إسماعيل عبداللاه إسماعيل عبد اللاه- سوهاج

15. السيد أحمد حسن عبدالحق- سوهاج

16. شحاتة علي عوض السيد سالم- سوهاج

17. عبدالناصر علي صديق إبراهيم- سوهاج

18. عبده محمد داود جحا- سوهاج

19. علي عمر علي عيسى- سوهاج

20. علي ماضي مرسي مهران- سوهاج

21. محمد أحمد محمد أحمد عبد المغيث- سوهاج

22. محمد عبد اللطيف محمد عبد الحليم التور- سوهاج

23. مرزوق علي أحمد قاوي- سوهاج

24. أحمد حسن أحمد بدوي- الشرقية

25. أحمد محمود إبراهيم مصطفى- الشرقية

26. رمضان بكير أمين حسن- الشرقية

27. رمضان علي عبد الحميد عشماوي- الشرقية

28. زكي مصطفى زكي السيد- الشرقية

29. السيد محمد أحمد محمد خليل- الشرقية

30. سعيد بدران محمد حسين- الشرقية

31. صلاح علي محمود الشربيني- الشرقية

32. عبدالحليم محمود السيد محمد- الشرقية

33. فائق السمرائي محمد إبراهيم سيد أحمد- الشرقية

34. محمد السيد محمد هجرس علي- الشرقية

35. رمضان محمد رمضان العبد- الغربية

36. سعيد السيد مصطفى عمر- الغربية

37. سلامة عبدالله محمد محمد شرف الدين- الغربية

38. السيد أحمد عبدالرحمن الصاوي- الغربية

39. السيد علي علي رضوان- الغربية

40. محمد عبدالحليم محمد درويش- الغربية

41. موسى عبدالرحمن أمين الوكيل- الغربية

42. وجيه يس إبراهيم شحاتة- الغربية

43. محمد أحمد عيسوي مرزوق- الفيوم

44. رمضان علي سيد أحمد قشطة- القاهرة

45. محمد كمال أحمد مصطفى- القاهرة

46. أحمد محمد علي خفاجي- قنا

47. الشحات فهمي علي السيد منصور- كفر الشيخ

48. علي محمد عبدالجواد عبدالرحمن- كفر الشيخ

49. هشام مصطفى محمود قمبر- كفر الشيخ

50. سعيد مصطفى السيد عبدالوهاب- المنوفية

51. عبد اللاه محمد السيد أحمد ليلة- المنوفية

52. عيد محمد علي محمد- المنوفية

53. مجدي عبدالهادي عبدالحميد عبدالله- المنوفية

ومنهم 13 كخطباء مكافأة جدد، وهم:

1. عرفات علي عايد أبوالحسن- الأقصر

2. ناصر حسين عبدالعليم عطوة- بني سويف

3. نبيه نعيم الموافي عبدالكريم- دمياط

4. أحمد أحمد عبدالنعيم عبدالمولى- سوهاج

5. إبراهيم جودة حسن جودة- الشرقية

6. فكري محمد متولي عمارة- الشرقية

7. مصطفى إبراهيم جودة عبدالرسول- الغربية

8. طه حسين خلف عبدالباقي- الفيوم

9. مصطفى معوض عبدالتواب معوض- الفيوم

10. خالد أحمد محمود محمد- القاهرة

11. صابر أحمد حسن إسماعيل- القاهرة

12. أحمد محمود محمد مكي الأقرع- المنوفية

13. السيد أحمد محمد علي عبد العال- المنوفية

وأوضحت الوزارة في بيانها منذ قليل إلى أنه يحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.

المحالون للمعاش

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف 24 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 18 على بند التحسين، وهم:

1. فؤاد عبدالعظيم محمد المشتولي- القاهرة

2. محي الدين ربيع عبدالحليم علي- القاهرة

3. كمال محمد علي الصبحي- أسيوط

4. إبراهيم مختار يوسف مصطفى- الدقهلية

5. علي البدري عبدالمجيد إبراهيم- الدقهلية

6. عبد الحميد عبدالعال أحمد عبد العال- سوهاج

7. محفوظ أبوزيد عبدالله محمد- سوهاج

8. عبد الحي حجازي أحمد حجازي- سوهاج

9. عبدالله محمد عبده علي حسين- الشرقية

10. السيد محمد سليمان البحراوي- الشرقية

11. مصطفى حسن إبراهيم بدر- الشرقية

12. قطب إبراهيم قطب زيد- الغربية

13. خليفة محمد خليفة نجا النجار- الغربية

14. السعيد محمد حسن العداوي- الغربية

15. سمير محمد إبراهيم مراد- الغربية

16. عصام عطية سليمان حماد- الغربية

17. شلابي عبد الخالق أبو طالب- مطروح

18. صابر منير أحمد عفيفي- المنوفية

ومنهم 6 كخطباء مكافأة ، وهم:

1. محمود عبداللاه علي أحمد- سوهاج

2. مختار عبدالعزيز السيد تمام- سوهاج

3. ياسر علي سليمان خضر- الغربية

4. السيد أحمد أحمد بدوي- الغربية

5. محمود محمد السعيد علي عبد الرحيم- الغربية

6. عوض محمد علوان صالح- الغربية.