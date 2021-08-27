ضمن «حياة كريمة».. توصيل الغاز الطبيعي لـ 20 قرية كمرحلة أولى بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
01:35 م | الجمعة 27 أغسطس 2021
توصيل الغاز الطبيعي
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن البدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي، بنطاق 20 قرية كمرحلة أولى من القري المستهدفة من اعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بعد الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الاعمال عقب التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية.
توصيل كافة المرافق والخدمات وفقا للجدول الزمني المحدد
وقال محافظ المنيا، إن تلك الاعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المنوط ، لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على ان يتم توصيل كافة المرافق والخدمات وفقا للجدول الزمني المحدد والمخططات التفصيلية لتنفيذ المشروعات وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
توفير الاعتماد المالي للبدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بنطاق 20 قرية
من جانبه، أوضح المهندس مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، توفير الاعتماد المالي للبدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بنطاق 20 قرية كمرحلة أولي، بالإضافة إلى اعتماد الخرائط التنفيذية لشبكات الغاز الطبيعي وخطط الشبكات الأرضية للبدء في تنفيذ الاعمال بمدينة العدوة.
وتشمل القرى الـ20 المستهدفة بخدمات الغاز الطبيعي 3 قري بمركز أبوقرقاص «ابيوها – نزلة أولاد جويد – نزلة حرز»، وقريتين بمركز ملوي «المعصرة بحري – سنجرج»، و 5 قري بمركز ديرمواس «مدينة ديرمواس البدرمان – تانوف – دلجا – نزلة البدرمان»، و 3 قري بمركز مغاغة «دهروط – دهمرو – نزلة دهروط»، 7 قري بمركز العدوة «مدينة العدوة -بان العلم – بني وركان – صفانيه – كفر مهدي – نزلة الازهري – منشاة الساوي».