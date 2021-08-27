مصدر بـ«الصحة»: نتواصل مع كافة الهيئات الحكومية لتطعيم العاملين بها

مع إقبال عدد كبير من المواطنين على البحث «عبر موقع جوجل»، عن موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية للتسجيل لتلقي اللقاح، أعلنت وزارة الصحة أنه يتم استقبال كافة طلبات المصريين الراغبين في تلقي اللقاح علي مدار اليوم وفي أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، حرصا منها علي تلقي أكبر عدد من المصريين للقاح ومنعًا من تفشي الفيروس، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال.

وأكد مصدر بوزارة الصحة حرص الوزارة على تلقي كافة المسافرين للقاح كورونا المستجد والمعتمد لدي الدول المراد السفر إليها، لافتا إلى أن موقع تسجيل لقاح كورونا التابع للوزارة يستقبل طلبات المسافرين سواء الذين قاموا بالتسجيل قبل أو الراغبين فى التسجيل لأول مرة.

موقع تسجيل اللقاح يعمل فى الإجازات الرسمية

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، يستطيع المواطن الذى أتم عملية التسجيل علي موقع تسجيل لقاح كورونا الاستفسار عن طلبه والحصول علي رقم الاستفسار مرة أخرى في حالة فقدانه من خلال الدخول علي الموقع، ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالتسجيل، ويقوم بالضغط علي «إرسال رقم التأكيد» مرة أخري، وبعدها ستصله رسالة نصية علي هاتفه متضمنة رقم التسجيل مرة ثانية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة تتواصل حاليًا مع كافة الهيئات الحكومية للتأكد من تسجيل العاملين بالهيئات أو الوزارت علي موقع تسجيل لقاح كورونا والتنسيق مع الوزرات لحصول الموظفين والعاملين بالقطاعات المختلفة على اللقاح، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وتابع: «سيتمّ منع دخول أي معلم للمدرسة دون الحصول على لقاح كورونا، بالإضافة إلى إتاحة التطعيم خلال 72 ساعة من لحظة التسجيل على رابط تسجيل اللقاح».