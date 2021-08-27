أماكن عرض فيلم الأنيميشن Pets United بالسينمات

عرضت السينمات المصرية، أمس الأول، فيلم الأنيميشن Pets United، وتدور أحداثه حول مجموعة من الحيوانات الأليفة بقيادة القطة بيل تتقطع بهم السبل، ثم تنطلق الآلات التي تدير روبو سيتي في مدينتهم شديدة التقدم وتبدأ في السيطرة على كل شيء.

فريق عمل فيلم Pets United

أبطال الفيلم باتريك روش، ناتالي دورمر، فيليكس أور، جيف باريل، هارفي فريدمان، بريان لاركن، والمخرج راينهارد كلوس.

أماكن عرض فيلم Pets United

الفيلم يعرض في سينمات صن سيتي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما فوكس مول مصر، سينما نايل سيتي، سينما داندي مول، سينما مدينتي.

أسعار تذاكر فيلم Pets United

وتراوحت أسعار التذاكر في الحفلات الصباحية بين 40 حتى 60 جنيهًا، وفي الحفلات المسائية تراوحت أسعار التذاكر بين 60 و100 جنيه باختلاف السينما.

أفلام السينمات الجديدة هذا الأسبوع

كما تعرض السينمات أفلامًا أخرى جديدة هذا الأسبوع وهي فيلم الرعب The Night House، وتدور أحداث الفيلم حول أرملة تعيش في المنزل الذي بناه زوجها المتوفى، لكنها تبدأ باكتشاف مجموعة من الأسرار الغامضة التي تحول حياتها لكابوس، وفيلم Blackpink: The Movie، و تدور أحداث الفيلم حول احتفالات الذكرى الخامسة لتأسيس الفريق الموسيقي بلاكبينك، الذي يواجه العديد من التحديات التى حققها الفريق على مدار 5 أعوام.

وفيلم The Protégé، الذي تدور أحداثه حول قاتلة احترافية، درّبها قاتل أسطوري عندما كانت طفلة، وبعد قتله تنطلق هي في مهمة كبيرة للانتقام من قتلة مدرسها، وأيضًا فيلم 200 جنيه، الذي يشارك في بطولته أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، إسعاد يونس، خالد الصاوي، و تدور أحداث الفيلم حول مبلغ 200 جنيه، تنتقل من شخص لآخر في طبقات مختلفة وأماكن سكنية مختلفة، وتتوالى الأحداث في إطار شائق.