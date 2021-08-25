لقطات من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه.. أبرزها غياب أحمد السقا

احتفل نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم 200 جنيه، مساء الثلاثاء، داخل أحد المولات التجارية بالسادس من أكتوبر، وسط حضور أبطال وصُنّاع العمل، فضلا عن تواجد عدد من الفنانين، لتقديم التهنئة للأبطال، منهم مصطفى درويش، وحسن أبو الروس، وعلا رشدي، وآخرين.

العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فيلم 200 جنيه، من بطولة إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد رزق، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وهاني رمزي، ومي سليم، ودينا فؤاد، وأحمد رزق، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وأحمد صلاح السعدني، وآخرون، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

وترصد «الوطن»، أبرز لقطات من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه، وهي كالتالي:

العرض الخاص لفيلم 200 جنيه.. غياب السقا دون أسباب واضحة

- شهد العرض الخاص لفيلم 200 جنيه، غياب الفنان أحمد السقا، دون أسباب واضحة من صُنّاع الفيلم، كونه أحد الأبطال الرئيسيين في العمل.

- حرصت الفنانة مي سليم، على اصطحاب ابنتها «لي لي» للعرض الخاص للفيلم، والتواجد بجانبها على الـ«ريد كاربت» في أثناء التسجيل مع الكاميرات، وذلك لتقديم التهنئة لها.

- وظهرت «زينة عبد العزيز» في ظهور نادر مع والدتها الفنانة دينا فؤاد، في العرض الخاص لفيلم 200 جنيه، وحرصت هي الأخرى على التقديم التهاني لوالدتها أمام الكاميرات.

العرض الخاص لفيلم 200 جنيه.. خالد الصاوي يصطحب زوجته

- اصطحب الفنان خالد الصاوي، زوجته ومديرة أعماله مي كريم، خلال العرض الخاص لفيلم 200 جنيه، وظلت بجانبه بداية من دخوله السينما وحتى انتهاء عرض الفيلم.

- تواجدت الفنانة إسعاد يونس، العرض الخاص لفيلم 200 جنيه، مُرتدية «ماسك»، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا، لاسيما في ظل تزاحم قاعة السينما.

- جاء الفنان أحمد صلاح السعدني، متأخرًا عن العرض الخاص لفيلم 200 جنيه، حيث تبين إصابته في ذراعه، إذ ظهر مرتديًا «جبيرة».

- ابتعدت الفنانة غادة عادل، عن التسجيل مع قنوات التليفزيون، إذ دخلت مسرعة على القاعة بشأن مشاهدة الفيلم.