أماكن عرض فيلم 200 جنيه في السينمات وأسعار التذاكر

تصدّر فيلم 200 جنيه محركات البحث على جوجل، بعد عرضه بالسينمات أمس الأربعاء، وتدور أحداث فيلم الدراما حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر في أماكن سكنية وطبقات مختلفة.

فريق عمل فيلم 200 جنيه

الفيلم بطولة جماعية يشارك به الفنان أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، إسعاد يونس، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوي، مي سليم، دينا فؤاد، ملك قورة، والمخرج محمد أمين.

أماكن عرض فيلم 200 جنيه في السينما

ويُعرض فيلم 200 جنيه في سينمات صن سيتي، سينما جلاكسي المعادي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما جلاكسي المعادي VIP، سينما أركان، سينما جراند نايل تاور، سينما كايرو مول، سينما ديب مول، سينما أمير، سينما كوزموس، سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما بورتو كايرو، سينما جولدن ستارز إليت، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما مترو الإسكندرية، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما الهرم، سينما الحرية، سينما دنيا المصرية بلازا، سينما رنيسانس مجمع سموحة، سينما الرحاب، سينما كايرو فيستفال، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما سيني ماكس، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

أسعار تذاكر فيلم 200 جنيه

وتراوحت أسعار التذاكر في الحفلات الصباحية بين 40 حتى 60 جنيهًا، وفي الحفلات المسائية اختلفت أسعار التذاكر بين 60 و100 جنيه باختلاف السينما وموقعها.

واحتفل نجوم الفن بالعرض الخاص للفيلم، أول أمس الثلاثاء، داخل أحد المولات التجارية بالسادس من أكتوبر، بحضور المشاركين في العمل، وعدد من الفنانين أبرزهم حسن أبو الروس، مصطفى درويش، وعلا رشدي، وآخرين.

جدير بالذكر، أنَّ الفنان أحمد السقا، لم يحضر العرض الخاص للفيلم، ودون إبداء أسباب رغم كونه أحد الأبطال الرئيسيين في العمل.