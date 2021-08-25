دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع.. رعب وأنيميشن ودراما

تعرض السينمات المصرية أفلام جديدة في السينمات، تتنوع بين الرعب والموسيقي والأنيميشن والدراما، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، دليل الأفلام الجديدة في هذه السينمات لاختيار فيلمك المفضل، وذلك على النحو التالي:

200 جنيه

تدور أحداث فيلم 200 جنيه حول مبلغ 200 جنيه، تنتقل من شخص لآخر في طبقات مختلفة وأماكن سكنية مختلفة.

أبطال الفيلم أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، إسعاد يونس، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، والمخرج محمد أمين.

The Night House

تدور أحداث الفيلم حول أرملة تعيش في المنزل الذي بناه زوجها المتوفي، وسرعان ما تبدأ باكتشاف مجموعة من الأسرار الغامضة التي تجعل حياتها «كابوس».

أبطال الفيلم ريبيكا هول، ستايسي مارتن، سارة جولدبرج، إيفان جونيجكيت، فوندي كورتيس هال، سامانثا باك، والمخرج ديفيد بروكنير.

Blackpink: The Movie

تدور أحداث الفيلم حول احتفالات الذكرى الخامسة لتأسيس الفريق الموسيقي بلاكبينك، الذي يواجه العديد من التحديات التى حققها الفريق على مدار 5 أعوام.

أبطال الفيلم بلاكبينك، جيني كيم، جيسو كيم، لاليزا مانوبان، روز، والمخرج أوه يون دونج.

Pets United

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الحيوانات الأليفة تقودهم القطة بيل، وتتقطع بهم السبل عندما تنطلق الآلات التي تدير روبو سيتي، وتبدأ في السيطرة على كل شيء.

أبطال الفيلم باتريك روش، ناتالي دورمر، فيليكس أور، جيف باريل، هارفي فريدمان، بريان لاركن، والمخرج راينهارد كلوس.

The Protégé

تدور أحداث الفيلم حول قاتلة احترافية، درّبها القاتل الأسطوري مودي عندما كانت طفلة، وعلمها كل شيء، وبعد قتله تنطلق في مهمة كبيرة للانتقام.

أبطال الفيلم ماجي كيو، صامويل إل. جاكسون، مايكل كيتون، روبرت باتريك، باتريك مالاهايد، جاك ديرجيس، والمخرج مارتن كامبل.