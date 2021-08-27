ضبط 19 قضية مخدرات وهاربة من تنفيذ حكم بالإعدام في حلوان

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم»، مطلوب ضبطها لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بـ«الإعدام» فى قضية «قتل عمد»، وبمواجهتها أقرت بالحكم الصادر ضدها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ضبط «19» قضية مخدرات.. وتنفيذ 8146 حكما قضائيا متنوعا بالقليوبية

وفي سياق متصل، وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

- ضبط «19» قضية مخدرات.

ضُبطت خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

بحوزة «26» متهما «لعدد 11 منهم معلومات جنائية»).

- ضبط «5» قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة عدد من المتهمين، فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

- تنفيذ (8146) حكما قضائيا متنوعا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

ضبط 11 قطعة سلاح ناري بحوزة 7 متهمين بسوهاج

كما وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقرية (الشيخ إمبادر البلابيش قبلى) بدائرة مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

- ضبط (3) قضايا مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (3) متهمين.

- ضبط (11) قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة (7) متهمين.

- تنفيذ (128) حكما قضائيا متنوعا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.