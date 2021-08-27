الدلتا للسكر: «سكر التموين لن يزيد عن 8.5 جنيه» (فيديو)

قال أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن وزارة التموين اتخذت خطوة استباقية قبل زيادة الأسعار العالمية للسكر، مؤكدًا أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيا من السكر هذا العام يقترب من 90%.

أنتجنا هذا العام أكثر من 1.8 مليون طن سكر من البنجر

وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية خلود زهران: «أنتجنا هذا العام أكثر من 1.8 مليون طن سكر من بنجر السكر، علاوة على 900 ألف طن سكر من قصب السكر»، مشيرًا إلى أن وزير التموين اجتمع مع هذه الشركات لكي تشكل احتياطيا استراتيجيا كبيرا يتيح وفرة من السكر في السوق وبسعر توازني اقتصادي، حيث لن يزيد سعر سكر التموين على 8.5 جنيه للكيلو.

البرازيل أكبر منتج سكر في العالم بواقع 43 مليون طن

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، بأن السكر مرتبط بالطاقة، فعندما ترتفع قيمة البترول ترتفع أسعار السكر: «البرازيل هي أكبر منتج سكر في العالم بواقع 43 مليون طن، وعندما ترتفع أسعار الطاقة تحول جزءا من محصول السكر لديها إلى كحول وهو ما يقلل من مساحة السكر في السوق، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر»، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية أثرت على جزء من أوروبا والبرازيل ما أدى إلى تقليل كمية ما هو متاح عالميًا من السكر.

وأردف، أن البعض يحاول استغلال ارتفاع السعر العالمي للسكر لرفعه في مصر، لكن مصر تتميز بالتنوع المناخي وهو ما منحها ميزة نسبية في التوسع في زراعة بنجر السكر: «احتياطي السكر لدينا يكفي 6 شهور، وهو متاح وموجود في المخازن».