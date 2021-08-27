طريقة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. إليك الخطوات

ساعات قليلة، تفصلنا عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021، ويبحث الكثيرون عن طريقة الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، إذ يترقب الطلاب ظهور تلك النتيجة، لمعرفة الكلية التي التحق بها جميع الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى، التي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 21 أغسطس، وحتى الأربعاء الماضي الموافق 25 أغسطس، ثم جرى مد تسجيل الرغبات لمدة يوم آخر، ليتم غلقه أمس الخميس، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتيجة التنسيق تظهر بعد مرور 72 ساعة من غلق تسجيل المرحلة الأولى.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، طريقة الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة الخاصة بهم فور ظهورها، وفق موقع التنسيق، كالتالي:

طريقة الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة التنسيق الخاصة به على موقع التنسيق من هنا.

- ثم بعد ذلك يضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب الصفحة الخاصة بجميع خدمات تنسيق الثانوية العامة، ليضغط الطالب على الأيقونة الخاصة بنتيجة المرحلة الأولى.

- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب أن يدخلها.

- يدخل الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الخاص به، والموجود على استمارة النجاح التي يتسلمها الطالب من المدرسة.

- وبمجرد الضغط على التالي، تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق الخاصة به، والكلية التي تم ترشيحه لها وفق مجموعه أولًا ورغباته ثانيًا والموقع الجغرافي الخاص به ثالثًا.

- ثم بعد ذلك يطبع الطالب استمارة الترشيح للكلية الخاصة به، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية.