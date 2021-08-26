مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021: اعرف كليتك من مجموعك

يترقب طلاب الثانوية العامة 2021، خلال الساعات القليلة المقبلة، إعلان وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات، و ذلك بعد غلق باب التسجيل لرغبات المرحلة الأولى منذ قليل عبر الموقع الالكتروني للتنسيق، و يبحث العديد من الطلاب عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، من أجل الاطمئنان ومعرفة مؤشرات النتائج.

مؤشرات شبه نهائية لـ تنسيق المرحلة الأولى 2021 علمي علوم ورياضة

ووفقًا لنتائج امتحانات الثانوية العامة والمجمع التكراري لنتائج الامتحانات و بعد كشف وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي عن نسب المجاميع ونتائج الطلاب التي كشفت عن عدد من حصلوا على 95 % إلى 100% من طلاب الثانوية العامة بلغ 20 ألف لعلمي علوم و رياضة، كما كشفت النتائج أن 16 ألف طالب علمي علوم حصلوا على درجة 90 % فما فوق، وبالنظر إلى الحد الأدنى المعلن للمرحلة تجد أن توقف عن 88.4% بما يعادل 362.5 درجة فأكثر و عددها 22954 طالب و طلبة وهو مقارب للعد المحدد لكليات القطاع الطبي بمختلف تخصصاتها بالجامعات الحكومية .

أماكن بكلية تجارة و حقوق لطلاب الشعبة الأدبية مرحلة ثانية

و كشف المجمع التكراري المعلن من قبل وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني، عن إجمالي عدد الطلاب المشتركين في الدرجات من 410 درجة إلى 375 درجة، يصل لـ 10 آلاف طالب، بالنسبة للشعبة العلمية علوم، و هو مقارب للعدد المتوقع أن يجرى قبولهم بكليات الطب البشري، ما يشير إلى احتمالية أن يقف الحد الأدنى لكليات الطب البشري الطب عند درجة 375 درجة بما يعادل 91.4%، و بالنزول درجتين وبمتوسط اشتراك الدرجات تجد أن كليات طب الأسنان ستقف عن الدرجة 373 بما يعادل 90.9% و التي تستوعب ما يقرب من 2600 طالب وطالبة، ووفقا لعدد الطلاب المتوقع قبولهم بكليات الصيدلة الذي وصل إلى 7 آلاف طالب وطالبة تجد أنه من المتوقع أن يقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند الدرجة 368.5 بنسبة 89.9 % ، يليها كليات العلاج الطبيعي عند 88.4%، ونزول كليات الطب البيطري للمرحلة الثانية.

و بالنظر إلى الشعبة العلمي رياضة، تجد أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حددت الحد الأدنى للمرحلة الأولى بـ 328% درجة فأكثر بما يعادل 80% لـ 16 ألف طالب، و بالاطلاع على الأعداد المقررة لكليات الشعبة الهندسية، و التي تزيد عن 16 ألف طالب وطالبة تشير التوقعات إلى أن تقف كليات الهندسة عند د80% و يهبط عدد منها للمرحلة الثانية، و بالنسب للشعبة الدبية تجد أنها المرحلة الأكثر تعقيدًا نظرًا لتقارب شرائح المجاميع التكرارية بين الدرجات، خاصة في ظل تدني الحد الأدنى لها وهو 269.5 درجة بنسبة 65.73%، مايشير إلى أنه من المتوقع وفقًا للأعداد المقررة للكليات أن يقف الحد الأدنى لكليات اقتصاد وعلوم سياسية، و التي تستوعب ما يقرب من 1500 طالب و طالبة، وهو ما يشير إلى أنه من المتوقع أن يقف الحد الادنى لها عند 353 درجة بنسبة 86.% للشعبة الأدبي، و كليات الألسن عند 351 درجة بنسبة 85.6%، و التي من المتوقع أن تستوعب ما يقرب من 5 آلاف طالب، وبالنسبة لباقي الكليات، فإن المؤشرات تشير إلى تقارب الحدود الدنيا لمجاميع الكليات للاتحاق للمجموعة الأدبية، ووجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات التجارة و الحقوق و دار علوم و التربية.