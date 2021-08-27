28847 طنًا حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 20 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28847 طن تشمل «15797 طن فوسفات و9686 طن يوريا و 3364 طن داى أمونيوم».

22978 طنًا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22978 طنًا وشملت «1808 طن خشب زان و 1022 طن إبلاكاش و 15000 طن ذرة و 3700 طن خردة و 1442 طن حديد و 6 رأس ماشية بإجمالي وزن 23 طن» .

538 حاوية إجمالى حركة الصادر من الحاويات بميناء دمياط

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 538 حاوية مكافئة تشمل خضراوات «بطاطس و خرشوف و بقدونس وفاصوليا وملوخية وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «كراويه وبرسيم وزيتون و فول سودانى و كتان»، وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وأمريكا وسنغافورة والصين وسلوفينيا وباكستان وإيطاليا ومالطا .

33870 طنًا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 29 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 254 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 33870 طنًا .

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1392 طنًا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2603 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4476 شاحنة .