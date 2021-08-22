39843 طنا حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، 23 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39843 طنا، تشمل 1435 طن رمل، و7173 طن فوسفات، و21085 طن يوريا، و7800 طن مخلفات علف بنجر، و250 طن ملح، و2100 طن داي أمونيوم.

16203 أطنان حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16203 أطنان، تشمل 400 طن ذرة، و14343 طن قمح، و1460 طن كسب عباد شمس، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1502 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وفول أخضر وبامية وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (زيتون وبرسيم وبصل وبردقوش وريحان)، وفواكه (فراولة وعنب ورمان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وفرنسا وهولندا وسلوفينيا وباكستان وإسبانيا وأمريكا وكرواتيا.

38772 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

وبلغ عدد الحاويات الوارد 330 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2014 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 38772 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 3303 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3076 شاحنة .