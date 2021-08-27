توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة، على كل المناطق، فخلال الفترة بين السبت الموافق 28 أغسطس والإثنين الموافق 30 أغسطس الجاري.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود يوم السبت طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

وعن طقس الأحد، فمن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

ويسود يوم الإثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغر 26

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 الصغر 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 الصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى38 والصغر 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 30 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.