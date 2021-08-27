«الأرصاد»: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ينتهى الاثنين المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة يتوقع أن يبدأ من اليوم الجمعة، لكنه طفيف حيث يتراوح الارتفاع ما بين درجة إلى درجتين ويستمر على محافظات الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، حتى يوم الاثنين المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية مع نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية خلود زهران: «نعتبر أن هذا الارتفاع من ضمن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، فلا توجد زيادات كبيرة أو موجات حارة مثل تلك التي شهدتها البلاد في أول أغسطس، لكن الارتفاعات طفيفة».

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: أنه مع بداية شهر سبتمبر ستبدأ الأحوال الجوية في التحسن: «مقبلون على فصل الخريف الذي يعتبر ربيع مصر بالنسبة لدرجات الحرارة ويكون أكثر اعتدالا في درجات الحرارة».

وأشارت إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على منطقة وسط وجنوب سيناء وتحديدا سانت كاترين، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين، حيث بدأت بالأمس وستستمر اليوم، وهي أمطار من خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على هذه المناطق، بسبب الطبيعة الجبلية والجغرافية لهذه المناطق.

واستطردت: «بدأنا نشعر بنسمات هواء لطيفة في الصباح الباكر وساعات الليل وهو ما يلطف من الشعور بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة وبخاصة في ساعات الليل المتأخرة، كما أن الشبورة المائية الخفيفة ستكون موجودة في الساعات الأولى من الصباح الباكر لكنها لن تؤثر على حالة المرور».