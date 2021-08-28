درجات الحرارة اليوم السبت 28-8-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم السبت، الموافق 28 أغسطس الجاري، وذلك بعد أن شهدت حالة الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على مدار الأيام القليلة الماضية، على مدن ومحافظات مصر، وبعض البلدان والعواصم العربية، وفق البيان الذي يصدر عنها بشكل يومي، كما أوضحت خلال البيان حالة الطقس ودرجات الحرارة، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 26

بلطيم 33 24

مطروح 31 21

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 33 26

دمياط 33 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 36 25

نخل 37 18

نويبع 40 29

طابا 37 25

كاترين 37 17

الطور 37 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 28

إدفو 45 27

أبوسمبل 43 25

الوادي الجديد 42 23

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.