إيرادات الإنس والنمس تضع محمد هنيدى في الصدارة

تصدرت إيرادات الإنس والنمس للنجم محمد هنيدي، قائمة إيرادات الأفلام المصرية، أمس، حيث حقق الفيلم 904 آلاف جنيه لينفرد بالمركز الأول في القائمة التي تضم 6 أفلام، وجاء إجمالي الإيرادات التي حققتها السينما على مدار يوم أمس 2 مليون و418 ألف جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

40 مليون جنيه.. إيرادات الإنس والنمس في 3 أسابيع

ووصلت إيرادات الإنس والنمس إلى نحو 40 مليون جنيه خلال فترة جاوزت الـ3 أسابيع في دور العرض السينمائي، وحقق تحديدًا 39 مليونًا و700 ألف جنيه، متفوقًا على الأفلام التي طرحت في التوقيت نفسه.

الإنس والنمس يعيد محمد هنيدي إلى صدارة قائمة الإيرادات

ونجحت إيرادات الإنس والنمس في إعادة النجم محمد هنيدي إلى صدارة قوائم الإيرادات بعد فترة من الابتعاد عنها، وهو ما كان واضحًا في آخر أعماله «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد»، الذي تذيل قوائم الإيرادات وقت عرضه عام 2017 حيث لم يحقق سوى 7 ملايين جنيه، بينما جمع فيلم الإنس والنمس للمخرج شريف عرفة والفنان محمد هنيدي للمرة الثانية منذ تعاونهما في فيلم «فول الصين العظيم» عام 2004، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في دور العرض السينمائي.

وتجمع بطولة فيلم الإنس والنمس مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، عارفة عبدالرسول، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وشريف دسوقي.

وبعد التجربة الناجحة في الإنس والنمس، يتابع محمد هنيدي تصوير فيلم جديد بعنوان «الجواهرجي»، يجمعه بالفنانة منى زكي بعد ما يقرب من 23 عامًا منذ فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، ويتولى المخرج إسلام خيري ومن تأليف عمر طاهر، ويجمع في بطولة الفيلم عددًا من النجوم من بينهم لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، ريم مصطفى، أحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول.