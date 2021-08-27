إيرادات فيلم 200 جنيه.. يحتل المركز الثاني بعد الإنس والنمس

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين عدد كبير من الأفلام يشارك في بطولتها نجوم كبار خلال الآونة الجارية، وتصدر فيلم النمس والإنس للفنان محمد هنيدي إيرادات السينمات، وبينما حل فيلم 200 جنيه في المركز الثاني.

فيلم 200 جنيه يحتل المركز الثاني في الإيرادات

حصد الفنان محمد هنيدى بفيلمه الإنس والنمس المركز الأول في الإيرادات أمس الخميس، بـ904,615 جنيهًا، بينما احتل فيلم 200 جنيه المركز الثاني، بإيرادات بلغت 538,890 جنيهاً وهو من بطولة إسعاد يونس وليلى علوي.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم موسى للفنان كريم محمود عبدالعزيز، والذي حقق إيرادات بلغت 460,696 جنيهًا.

وعن المركز الرابع فكان من نصيب الفنان أحمد عز بفيلمه العارف، والذي بلغت ايراداته يوم أمس الخميس 317,768 جنيهًا.

وتمكن الفنان كريم عبدالعزيز من حصد المركز الخامس بفيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بـ125,155 جنيهًا.

أما فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، فقد حصد المركز الأخير فهو بإيرادات بلغت 70 ألف جنيه فقط لا غير.

فيلم 200 جنيه

يذكر أن فيلم 200 جنيه هو بطولة عدد كبير من الفنانين، ومنهم إسعاد يونس وليلى علوي وأحمد السقا وأحمد رزق وأحمد السعدني ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج محمد أمين.

فيلم الإنس والنمس

أما فيلم الإنس والنمس فهو بطولة محمد هنيدي وصابرين ومنة شلبي وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم موسى

وعن فيلم موسي فهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبواليزيد وسارة الشامي وإياد نصار وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي.