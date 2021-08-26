تعرف على مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين المقبل، عددا من الموضوعات المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة 2021، وذلك بحضور رؤساء الجامعات الخاصة والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في اجتماع مقرر عقده بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ويواصل عدد من الطلاب البحث عن مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022، بعد انخفاض شرائح نتائج مجاميع الثانوية العامة 2021.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى تأجيل اجتماع الاعلى للجامعات الخاصة ليكون يوم الاثنين الموافق 30 أغسطس الجاري بدلا من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس، موضحة أن الكثير يتوقع مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022 كحد أدنى للالتحاق بالكليات المختلفة.

ولفتت إلى أنه سيتم الإقرار الفعلي للحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية في اجتماع المجلس المقبل، بجانب مناقشة الاعداد المقررة للقبول بعدد من الجامعات الخاصة وكذلك الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021 المقرر أن ينطلق 9 أكتوبر المقبل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فضلا عن الاهتمام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وعن مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2022، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي أنه من المتوقع أن ينخفض الحد للقبول بالجامعات الخاصة عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 5% و10 % لمختلف الكليات والتخصصات ووفقا للحدود التي سيقرها المجلس بالإجماع، مؤكدة أنه بمثابة الإقرار سيتم العمل بها خلال مراحل تنسيق الجامعات الخاصة المختلفة.

والمقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة خلال 72 ساعة من اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية.