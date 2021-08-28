حظك اليوم برج الأسد السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

المرح والتجديد، يعد أبرز صفات مولولد برج الأسد، كما أنه يتميز بالطموح والتسامح ومحبة الآخرين والإخلاص لهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر معاكس في منزل العمل ويجب أن تكون دقيقا في قراراتك وادرس بهدوء وصبر.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحترس من المغامرة والتسرع في سلوكيات طائشة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.