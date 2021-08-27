حظك اليوم برج الميزان الجمعة 27-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يُفضل مولود برج الميزان، أن يدخل في علاقة حب مع شريكة تفهمه أغلب أوقاته، ولا يحب البقاء وحده، والتعامل مع مشاعره وحيدا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف في العمل وفي البيع والشراء أيضا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.