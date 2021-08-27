وزير الزراعة: أهداف «الأغذية العالمي» في مصر تتوافق مع مبادرة حياة كريمة

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبرافين أجرايوال، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، ومقره بمدينة الأقصر.

وأشاد وزير الزراعة خلال تفقده للمركز، بخطة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر، والتي من ضمن أهم أهدافها إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة الذي يسهم في نشر التوعية وتوفير فرص عمل ويعمل على رفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وهي الأهداف التي تتوافق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واهتمام القيادة السياسية بتطوير الريف المصري.

تفعيل اللجنة التنسيقية لمتابعة أنشطة المركز

واطلع وزير الزراعة والوفد المرافق على نماذج للدورات التدريبية عن تطبيقات المنصه الزراعية وأخرى عن الشمول المالي وأهميته بالنسبة للعاملين بقطاع الزراعة، واستمع لعدد من طلبات المزارعين، وأصدر تعليمات لقيادات الوزارة بالوقوف على حل كل المشاكل التي يواجهها قطاع الزراعة في محافظة الأقصر ومنطقة الصعيد، مؤكدا على تفعيل اللجنة التنسيقية لمتابعة أنشطة المركز، على أن يكون أول اجتماع لها بمحافظة الأقصر.

من ناحيته، أكد محافظ الأقصر أهمية المركز ودوره في توعية المزارعين من خلال الدورات التدريبية المتعلقة بكافة مجالات الزراعة، بما يسهم في بناء قدرات العاملين بهذا القطاع.

نشر المعرفة ونقل التجارب والخبرات

ولفت الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة إلى أن زيارة وزير الزراعة تعد بمثابة انطلاقة حقيقية للمركز الذي يعمل على نشر المعرفة ونقل التجارب والخبرات وتحقيق استفادة للمساهمة في التنمية الريفية في محافظات الصعيد. ‏

‏وعلى هامش جولته بالمركز، أجرى وزير الزراعة حوارًا مع عدد من المزارعين، ناقش خلاله معهم عددًا من المشروعات الحديثة التي تتبناها الوزارة، كما حث المزارعين على تبني أنظمة الري الحديث والتقاوي المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتوحيد الحيازات الصغيرة بهدف استغلال وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي.

جدير بالذكر أن مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، يعد منصة لتدريب صغار المزارعين بالأقصر ومناطق الصعيد المهمشة، كما يعد منطقة مركزية لنقل الخبرات المصرية في الزراعة إلى الأشقاء بدول القارة الأفريقية، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام وتعزيز أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة.