وزير الزراعة يتفقد حقل قصب بالأقصر ويشارك في مؤتمر الري الحديث

خلال زيارته محافظة الأقصر لتفقد بعض المشروعات الزراعية، زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والوفد المرافق، أحد حقول القصب المزروعة بنظام الشتلات والري بالتنقيط.

مؤتمر تحديث أساليب الري

وخلال مشاركته في مؤتمر تحديث أساليب الري، وجه القصير الشكر للقائمين على التجربة، وللبنك الزراعي والجهاز المصرفي، مشيرا إلى أنه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستخدام أحدث أساليب الري والزراعة، التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية؛ تقوم وزارة الزراعة بالحد من زراعة المحاصيل «شرهة» استخدام المياه، كما تقوم باستنباط أصناف جديدة من الشتلات والتقاوي والبذور «قليلة استخدام» المياه، قصيرة العمر، التي تحقق إنتاجية عالية ومقاومة للتغيرات المناخية والأمراض ويكون لها مردود اقتصادي كبير على المزارعين.

‏التجربة تسهم في زيادة الإنتاجية

وأضاف القصير أن تجربة زراعة قصب السكر بنظام الشتلات والري بالتنقيط تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج من التقاوي والأسمدة والطاقة، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تعميم التجربة بعد نجاحها على زراعة القصب في محافظات الصعيد.

‏وناشد وزير الزراعة المزارعين الاستفادة من القروض التمويلية غير المسبوقة التي توفرها الدولة حاليا لمشروع تحديث الري، وقال إن القرض بدون فائدة وعلى عشر سنوات. ‏حضر اللقاء نواب مجلسى الشعب والشورى وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الأقصر.