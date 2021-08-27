العثور على جثتين لزوجين مسنين في حالة تعفن بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، من جهودها لكشف غموض العثور على جثتي مسن وزوجته، عُثر عليهما في حالة تعفن، داخل منزلهما بقرية بيت علام بدائرة مركز جرجا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من معاينة رجال المباحث للواقعة، ارتداء الزوج وزوجته كامل ملابسها، ووجود الزوج جثة هامدة عل أريكة بالمنزل ووجود الزوجة جثة على سرير نومها، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية عليهما، وأن الرائحة التي تسللت إلى الجيران كشفت واقعة الوفاة، وأن الزوجين كانا بمفردهما في المنزل.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بعثور أهالي قرية بيت علام علي جثتي زوجين داخل منزلهما، بعد أن اشتم الجيران رائحة كريهة تخرج من المنزل، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص العثور على جثتي عبد العال حسين محمد، 70 سنة، وزوجته عواطف الطيب أحمد، 52 سنة، يقيمان قرية بيت علام، وتبين من المعاينة والفحص أن الجثتين في حالة تعفن، وأنها يرتديان كامل ملابسها ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية، وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الواقعة وتم إجراء معاينة، وأمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا.

وحُرر محضر بالواقع، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.