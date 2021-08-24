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محمود مسلم

خلال 24 ساعة.. المرور: ضبط 3772 مخالفة متنوعة

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الوطن
12:27 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 3772 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1504 مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

154 مخالفة السير بدون تراخيص.

7 مخالفات الدراجات النارية.

25 مخالفة موقف عشوائي.

20 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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