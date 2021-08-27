الأرصاد: طقس شديد الحرارة من الغد وحتى الخميس.. والعظمى تسجل 45 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من السبت، الموافق 28 أغسطس، وحتى الخميس 2 سبتمبر، مشيرة إلى أنَّ درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 46 مئوية على بعض الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد ـ في بيان صادر عنهاـ، أنَّ درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 46 مئوية على جنوب الصعيد، خلال يومي الأحد والإثنين، بينما تكون نسبة الرطوبة ما بين 10 إلى 35%، وعلى القاهرة الكبرى تصل درجة الحرارة المحسوسة لـ39 مئوية خلال يومي السبت والأحد، وتكون نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 88%، أما على السواحل الشمالية فتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 35 مئوية خلال يومي السبت والأحد، وتسجل الرطوبة ما بين 40 و92%، وعلى جنوب سيناء تصل الحرارة إلى 43 مئوية يومي السبت والأحد، وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 و60%، بينما تصل الحرارة إلى 41 مئوية على شمال الصعيد، خلال أيام الأحد، الإثنين، الأربعاء، والخميس، وتسجل الرطوبة ما بين 20 و55%.

طقس شديد الحرارة على غالبية الأنحاء

وأعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، بدءًا من غدٍ السبت وحتى الخميس المقبل، مؤكّدة على أنَّه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، فيما يكون الطقس معتدل الحرارة رطبًا ليلا على كل الأنحاء.

نشاط الرياح وانتشار الشبورة في الصباح

وأشارت الأرصاد خلال البيان الصادر عنها، إلى تكوُّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما نوهت الهيئة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة على كل الأنحاء ليلًا.