«الصحة»: 500 ألف عامل بوزارة التربية والتعليم سجلوا للحصول على اللقاح

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن نحو نصف مليون من العاملين في وزارة التربية والتعليم سجلوا للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، مشددًا على أنهم بدأوا منذ أيام في تطبيق آلية محددة للإسراع من عملية تطعيم المدرسين والعاملين في الوزارة، لأنه قبل بدء العام الدراسي الجديد يجب أن يكون كل العاملين بوزارة التربية والتعليم حصلوا على التطعيم.

آلية مخصصة للعاملين بوزارة التربية والتعليم

وأضاف «صلاح الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن هذه الآلية عبارة عن أيقونة في موقع تسجيل الحصول على اللقاحات مخصصة للعاملين في وزارة التربية والتعليم، وعندما تصلهم الرسالة ويذهبون إلى مركز التطعيم يجري التحقق من انتمائهم لوزارة التربية والتعليم من خلال بطاقة الرقم القومي.

التنصيع المحلي للقاحات

وشدد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، على أن التصنيع المحلي للقاحات منح مصر فرصة لتوفير اللقاحات محليًا، والخروج من طابور انتظار الجرعات، وتطعيم أكبر قدر ممكن من المصريين، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة العدد المستهدف للتطعيم في كل محافظة.

دعوة لكل العاملين بوزارة التربية والتعليم

ودعا كل العاملين في وزارة التربية والتعليم إلى التسجيل، حيث تستهدف الدولة الانتهاء من عملية تسجيل كل المعلمين في الدولة بحلول 31 أغسطس، بينما بدأت الحكومة بالفعل في تطعيم من سجلوا للحصول على اللقاح.