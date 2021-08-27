«الصحة»: إطلاق تطبيق إلكتروني للحصول على شهادة تطعيم كورونا تحمل «QR code»

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الحاصلين على اللقاح يستطيعون أن يستصدروا شهادة بالحصول على التطعيم لتقديمها إلى جهة عملهم، مثل المدرسين الذين يحتاجون هذه الشهادات، بطريقتين، الأولى هي استخراج الشهادة من أي مركز تطعيم، وهي تحمل «QR code»، والطريقة الثانية جار تفعيلها، وهي إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول ليستطيع الاتصال بخوادم وزارة الصحة، ويحصل على الـ«QR code»، تسهيلًا على المواطنين في الحصول على شهادات التطعيم، موضحًا أنهم ينتظرون موافقة شركة «جوجل» على هذا التطبيق.

الفرق بين الشهادة وورقة التذكير بموعد اللقاح

وأضاف «صلاح الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن الشهادة الخاصة بالحصول على التطعيم ليست هي الورقة التي يحصل عليها المواطن عند أخذ الجرعة الأولى، لأن هذه مجرد ورقة للتذكير بموعد اللقاح، أما الشهادة النهائية فهي مؤمنة في وزارة الصحة وتُطبع بطريقة آلية بـ«QR code».

أيقونة مخصصة لتطعيم طلبة الجامعات

أما عن تطعيم العاملين في الجامعات، فأشار إلى أن هناك أيقونة خاصة بهم للإسراع في التسجيل والحصول على اللقاحات قبل بدء العام الدراسي، موضحًا أنهم يتواصلون حاليًا مع وزارة التعليم العالي للحصول على قاعدة بيانات منها بأسماء العاملين والطلبة، بهدف معرفة المستهدف من التطعيم وعدد الذين تلقحوا بالفعل، مشددًا على أن هناك فرق تطعيم في الجامعات والمستشفيات الجامعية المخصصة للكشف على الطلاب، يمكن الحصول على التطعيم من خلالها.

وأشار إلى أنهم حاليًا يعتمدون فقط على البيانات الموجودة في بطاقة الرقم القومي للتأكد من انتماء طالب الحصول على التطعيم إلى وزارة التعليم العالي أو أنه طالب جامعي، ولكن فيما بعد سيكون لديهم قاعدة بيانات.