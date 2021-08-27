«عالم الكبار».. تفاصيل آخر برنامج تليفزيوني لحمدي الكنيسي.. لم يظهر للنور

رحل الإعلامي والإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وفقًا لما أعلنه الناقد السينمائي الأمير أباظة.

تفاصيل آخر برنامج تليفزيوني

كشف الإذاعي الكبير الراحل حمدي الكنيسي، في آخر حوار له، عن تفاصيل آخر برنامج تليفزيوني كان يعد له ومن المقرر أن يظهر للنور، موضحًا أنه استثمر فيه علاقاته، وكان يحمل اسم «الكنيسي وعالم الكبار»، والبرنامج يتضمن ذكرياته مع زعماء ورؤساء دول، وخبراء، وفنانين، ورياضيين، وصور وتسجيلات إذاعية وتليفزيونية، ومنها مواقف جمعته مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأيضا محمد حسني مبارك، وعدد من الكتاب، مشيرًا إلى أنه بجانب عمله الإذاعي كان عضوًا في مجلس إدارة اتحاد الكتاب، وعضوًا مجلس إدارة النادي الأهلي.

كنز من التسجيلات

وأوضح في الحوار الذي أذاعته وزارة الدولة للإعلام، أن قصة البرنامج تعود إلى زيارة أجراها له أحد أصدقائه، وعندما رأى ذكرياته قال له: «هذا كنز ويجب أن يظهر إلى النور»، ويبدو أن هذا الصديق تواصل مع إحدى القنوات العربية التي طلبت أن تنتج هذا البرنامج، إلا أنه كان مشغولًا في هذا الوقت، ولكن في الفترة الأخيرة عرضت عليه إحدى القنوات أن تعرض البرنامج.

علاقته بالتواصل الاجتماعي

وخلال الحوار تحدث الكنيسي، عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنها ليست منقطعة، ولكن يتعامل معها بحذر شديد، لأنه في بعض الأوقات تكون بها معلومات مغلوطة، وغير دقيقة، معقبًا: «أهلًا بها ولكن دون أن تقتل وسائل الإعلام الأخرى».

كان الناقد السينمائي الأمير أباظة كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الجمعة: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».