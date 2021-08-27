المحافظات تستعد لموجة «كورونا» الرابعة بزيادة مراكز اللقاحات

كثفت المحافظات استعداداتها لمواجهة موجة فيروس كورونا الرابعة، من خلال زيادة مراكز تلقى اللقاحات، وحثّ المواطنين والعاملين فى الدولة على التسجيل للحصول على اللقاح، للحد من انتشار الفيروس.

97 مركزاً بالدقهلية منها 30 للمسافرين

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية وصول عدد مراكز تلقى اللقاح على مستوى المحافظة إلى 97 مركزاً، بعد إضافة 22 مركزاً جديداً لتطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة، ليصبح الإجمالى 30 مركزاً، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالتوسع فى مراكز تلقى اللقاح بالمحافظات الأعلى فى نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاح.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن عدد مراكز اللقاح على مستوى المحافظة وصل إلى 97 مركزاً، منها 30 مركزاً مخصصة لتطعيم المسافرين للخارج، تيسيراً على المواطنين، بسبب الإقبال الشديد على مراكز التطعيم.

وأضاف «مكى»، فى تصريحات أمس، أنه وجَّه قيادات المديرية ومديرى الإدارات الصحية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التى تم اختيارها وتفعيلها لاستقبال المواطنين الراغبين فى الحصول على تطعيم كورونا، وحث مديرى المستشفيات والإدارات على الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية ومطابقة الأماكن لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى لها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح وأماكن حفظ الطعوم.

وأشار «مكى» إلى أن المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز، ويمكن للمواطنين الحجز وتلقى اللقاح فى مراكزهم دون الحاجة إلى السفر، داعياً الجميع إلى التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، وناشد جميع المواطنين ضرورة تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات فى المناسبات كالأفراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

تخصيص 12 في كفر الشيخ لتطعيم العاملين بالحكومة

وفى كفر الشيخ، أعلنت مديرية الشئون الصحية، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، توفير 12 مركزاً لتطعيم العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية فى المحافظة بلقاح كورونا، وبدأ التطعيم بالهيئات المختلفة من خلال فرق التطعيم المتنقلة بجانب المراكز الثابتة.

وقالت «سوسن» إن التطعيم بدأ فى كلية طب الأسنان، مروراً بنادى القضاة بمدينتى كفر الشيخ ودسوق، ووصولاً لمديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرة إلى أن عدد الحاصلين على لقاح كورونا وصل لـ206 آلاف و865 مواطناً، بينهم 11 ألفاً و54 مواطناً تلقوا لقاح «جونسون آند جونسون»، بينما تلقى 95 ألفاً و977 مواطناً لقاح «أسترازينيكا»، فيما تلقى 57 ألفاً و867 مواطناً لقاح «سينوفارم»، و41 ألفاً و767 مواطناً لقاح سينوفاك.

وخصصت المديرية أماكن تلقى لقاح كورونا للمسافرين فى كفر الشيخ، وهى مكتب صحة سيدى طلحة بكفر الشيخ، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدى سالم، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة فوه، مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، المركز الطبى ببيلا، المركز الطبى بالحامول، المركز الطبى ببلطيم، بالإضافة إلى الفريق المتحرك بمركز شباب كفر الشيخ بجوار الجمعية الشرعية.

وفى شمال سيناء، أكدت مديرية الصحة استمرار استقبال المواطنين بمراكز تلقى لقاح كورونا، مؤكدة أن الإقبال على المراكز مستمر بشكل يومى وفى تزايد.

وقال طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، إن عدد مَن تلقوا اللقاح بلغ 15 ألف مواطن، وشهد المركز المخصص لتطعيم المواطنين بمستشفى العريش العام إقبالاً كبيراً من الموظفين الحكوميين والعاملين فى الإدارات التعليمية للحصول على اللقاح، مضيفاً أن التسجيل على موقع الوزارة بنفس الرابط الذى نشرته مديرية الصحة عبر صفحتها على «فيس بوك»، موضحاً أنه على الجميع الإسراع فى التسجيل وتلقى اللقاح قبل الموجة الرابعة بعد انتهاء فصل الصيف.

من جهة أخرى، أنهى مستشفى العريش العام، أمس، استعداداته لاستقبال الأطباء من 4 جامعات مصرية وفقاً للبروتوكول الموقع بين مديرية الصحة والجامعات، والقاضى بتنظيم قوافل طبية من أساتذة الجامعة من مختلف التخصصات، وعلى رأسها القلب والأوعية الدموية، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وتقديم العلاج، وإجراء الجراحات بالمجان.

ويستقبل قسم القلب والأوعية الدموية والعيادات الخارجية بمستشفى العريش العام قافلة من 4 جامعات مصرية هى «القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة»، للكشف على المرضى وإجراء عمليات جراحية بالمجان، فى إطار بروتوكول تعاون تم توقيعه بين المديرية والجامعات الأربع.