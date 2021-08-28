ماكرون يصل إلى العراق لحضور قمة دول الجوار العراقي.. والكاظمي يستقبله

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فجر اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية «بغداد» لحضور قمة قادة دول الجوار العراقي، وهبطت طائرة المسؤول الفرنسي، في «مطار بغداد الدولي» وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في بغداد، منها إغلاق الشارع المودي إلى المطار وقطع بعض الشوارع المحيطة، مع انتشار كثيف لجهاز مكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في استقبال الرئيس الفرنسي، في مطار بغداد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، ان الكاظمي استقبل ماكرون لدى وصوله «مطار بغداد» للمشاركة في مؤتمر التعاون والشراكة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

ماكرون سيزور مدينتي أربيل والموصل شمال العراق

ومن المقرر أن يزور ماكرون، مدينتي أربيل والموصل شمال العراق، وسينعقد «مؤتمر قادة دول الجوار» في بغداد نهاية شهر أغسطس جاري، الذي دعت إليه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في إطار جهود استعادة دور العراق في المنطقة.

وفي سياق آخر، أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية العراقي فؤاد ‏حسين.

‏‏وجرى مناقشة الدور المهم للعراق في المنطقة والجهود الدبلوماسية الكبيرة التي ‏تقودها حكومة العراق للجمع بين الدول وتهدئة التوترات، والتأكيد على استمرار الشراكة بين البلدين ‏لضمان عدم عودة تنظيم «داعش» الإرهابي إلى العراق والسماح للمجتمعات التي تتعافى من الإرهاب بإعادة البناء.

‏وجدد الجانبان، التأكيد على الالتزام الراسخ بمواصلة التنسيق مع الشركاء العالميين لمحاربة تمويل «‏داعش» الإرهابي، والدعاية، وتحركات المقاتلين الأجانب. ‏

من جانبه، أعرب سوليفان، عن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن الكامل للمؤتمر ‏الإقليمي لدعم العراق المزمع عقده، اليوم السبت، في العاصمة العراقية «بغداد» بهدف رفع مستوى الدبلوماسية والحوار عبر منطقة الشرق ‏الأوسط.