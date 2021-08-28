«بارلي» تعلن انتهاء عمليات إجلاء الفرنسيين من أفغانستان

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، انتهاء عمليات إجلاء الفرنسيين من أفغانستان، وقالت المسؤولة الفرنسية، إن بلادها ستظل لوقت في كابول للمساعدة في مغادرة جميع أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضحت «بارلي»، في بيان مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن نحو 3 آلاف فرد منهم 2600 أفغاني، نقلوا إلى فرنسا خلال العملية.

وأشادت الوزيرة الفرنسية، بالتزام الجنود والدبلوماسيين الفرنسيين وضباط الشرطة الذين خاطروا بحياتهم بالسماح لآلاف الأشخاص بالهروب من الرعب، كما وجهت الشكر لحلفاء باريس على تضامنهم ودعمهم لهذه العملية التي أجريت باحترافية.

وزير خارجية فرنسا: ستتحدث مع حركة «طالبان» لضمان خروج الرعايا بعد 31 أغسطس

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إبف لودريان، إن عملية الإجلاء من أفغانستان انتهت بسبب عدم توفر الأمن ومسارعة القوات الأمريكية للرحيل، مشيرا إلى أن بلاده ستتحدث مع حركة «طالبان» لضمان خروج الرعايا من أفغانستان بعد 31 أغسطس الجاري.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أن موظفي السفارة الفرنسية في كابول موجودون حاليا في الإمارات.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، إن الرئيس جو بايدن، ليس لديه أي نية للضغط لإقالة القادة العسكريين الأمريكيين على خلفيات الهجمات الأخيرة في أفغانستان.

وكان بايدن، أعلن في وقت سابق، أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابول في أفغانستان نفذه فرع لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأن واشنطن ستلاحق المسؤولين عنه.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبحث الجانبان، الأوضاع في أفغانستان بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت محيط «مطار كابول»، امس الاول الخميس ، بالإضافة إلى تأكيد العمل المشترك لحماية الاستقرار الإقليمي.

من جانبها، أدانت تونس، أمس الجمعة، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط مطار كابول، أمس الأول الخميس، وجددت وزارة الخارجية التونسية في بيان، تأكيدها ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والتطرف والإرهاب.

وحثت الخارجية التونسية، المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون لمكافحة كل أشكال الإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت في وفت سابق، أن مهاجماً انتحارياً واحداً من نفذ الهجوم على مطار كابول، بعد إعلانها، أمس الأول الخميس، أن انتحاريين اثنين من تنظيم «داعش» الإرهابي نفذا الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم 13 جندياً أمريكياً.