ارتفاع «ستاندرد أند بورز 500» عند إغلاق بورصة نيويورك بنسبة ‏‎0.88‎‏%

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول في بورصة ‏‏‏‏‏نيويورك، ‏‏وأغلق ‏‏‏مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، مرتفعاً ‏‎39.37‎‏ نقطة، أو ‏‎0.88‎‏ %، ليحقق ‏‎4509.37‎‏ نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» ‏‎242.68‎‏ نقطة، بما يعادل ‏‎0.69‎‏%، ليسجل ‏‎35455.80‎‏ نقطة، فيما صعد مؤشر«ناسداك المجمع» ‏‎183.69‎‏ نقطة أو ‏‎1.23‎‏ % إلى ‏‎15129.50‎‏ نقطة.‏

وفي سياق متصل، سجلت أسعار النفط، أمس الجمعة، مكاسب 2% في جلسة ختام الأسبوع، مع وقف شركات الطاقة للإنتاج الأمريكي في خليج ‏المكسيك قبل وصول إعصار «إيدا» للخليج أوائل الأسبوع الجاري.‏‏

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.3%

وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت»، 1.63 دولار بنحو 2.3% لتبلغ عند التسوية 72.70 ‏دولارا للبرميل.، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار أو2% ليبلغ سعر التسوية 68.74 ‏دولارا.‏

من جانبه، أعلن «صندوق النقد الدولي»، أن الأردن، ينوي إصدار سندات «يورو بوند» بقيمة 500 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021.

وتوقع «صندوق النقد»، في تقرير، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الأردن، ارتفاع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في 2021، فيما سيبدأ مسار الدين بالتراجع بعد نهاية العام الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«النقد الدولي»: الأردن طلب زيادة حجم برنامج التمويل الممدد بنحو 200 مليون دولار

وأضاف الصندوق، أن الأردن طلب زيادة حجم برنامج التمويل الممدد بنحو 200 مليون دولار، ما يعني 144 وحدة حقوق سحب أو ما يشكل 42% من الحصة الكلية.

وووفقا لقناة «المملكة» الأردنية، فإن سندات «اليوروبوند» هي عبارة عن وسيلة اقتراض تلجأ إليها الحكومة من الأسواق العالمية، ويشترط فيها تسديد المبلغ المقترض كاملا بعد انتهاء فترة الاستحقاق،

وكان آخر إصدار قامت به الحكومة الأردنية بقيمة 1.750 مليار دولار، في عام 2020. لتسديد ديون مستحقة سابقا على الأردن.

وفي سياق آخر، قال رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي، أمس الجمعة، إن القارة الأفريقية بحاجة إلى استثمارات في الأمن والسلام، مشيرا-خلال كلمته على هامش مشاركته في قمة «ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا» التي انعقدت في العاصمة الألمانية «برلين» بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى أن القارة بحاجة إلى الاستثمارات في التنمية، إضافة إلى تعزيز السلام والأمن،

وميثاق المجموعة العشرين، مبادرة ألمانية، تأسست خلال ترأس ألمانيا لمجموعة العشرين في عام 2017، بهدف بناء شراكة دولية مع أفريقيا لتحسين فرص الاستثمار فيها، وتضم المجموعة: مصر والمغرب والسنغال وإثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وغينيا ورواندا وتوجو وتونس.

بدوره، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تمر بظروف استثنائية حتمت اتخاذ تدابير استثنائية، ليس نتيجة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فحسب، وإنما أيضا بسبب الأزمة السياسية التي مازالت قائمة فيها، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وأكد سعيد، خلال مشاركته لمبادرة الشراكة بين مجموعة العشرين وأفريقيا، أن الشراكة بين مجموعة العشرين والدول الأفريقية، لابد ألا تقتصر على المستوى الاقتصادي، وإنما يجب أن تشمل كذلك المبادئ والقيم، وأولها التمسك الكامل بفكرة القانون، كما ضمنتها الصكوك الدولية والإقليمية.