خطة من 3 مراحل.. عاطل يستدرج الشباب للمستشفيات ويسرق هواتفهم

«بكلمهم أقول لهم الوظيفة جاهزة، وأنه تم قبولهم فيها، بس محتاجين كشف طبي».. بهذه الكلمات لخص عاطل بالقليوبية، يدعى «بهاء.م» 38 سنة، عن تفاصيل خطته لسرقة الهواتف المحمولة، معترفًا أثناء مناقشته أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه يقوم بنشر إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن مقدرته على توفير فرص عمل للشباب، ثم يتلقى اتصالات منهم، فيطلب أوراقهم، ثم يعيد الاتصال بهم ويخبرهم بأنه تم قبولهم في الوظائف المعلن عنها.

خطة من 3 مراحل

وقال المتهم خلال استجوابه، عقب ضبطه في كمين أمني بمنطقة التجمع الخامس، إن خطته تتلخص في الإعلان عن الوظيفة، ثم تلقي الأوراق، وبعدها يتصل بالراغبين في العمل ويؤكد قبولهم، ثم ينتقل إلى الخطوة الثانية وهى دعوتهم لمقابلته في إحدى المستشفيات لإجراء الفحص الطبي، وبالفعل يتوجه الضحايا إليه، ويقابلهم أمام المستشفى.

تحميل تطبيق إلكتروني

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك يقوم بجمع هواتف الضحايا: «بقولهم هحمل تطبيق خاص بجهة العمل اللى هيشتغلوا فيها»، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك يتجه إلى داخل المستشفى ويختفي عن ضحاياه ومعه هواتفهم ثم يسلمها لزوجته التي تقوم ببيعها على مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم ضبط الزوجة التي أقرت باقتصار دورها على التصرف في الهواتــف المحمولة بالبيع، مع علمها بكونها من متحصلات وقائــع سرقة، وتم بإرشادها ضبط زوجها وبحوزته 2 هاتف محمول، مجهولين المصدر.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال زوجته أيدها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت صباح اليوم، حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولاتزال التحقيقات مستمرة.