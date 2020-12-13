الأمن يلقي القبض على مرتكبي 5 وقائع سرقة.. بينهم منتحلي صفة ضباط شرطة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال استهداف وضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من (شقيقين - مقيمان بدائرة المركز) بحضور 5 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي وبحوزة 3 منهم أسلحة نارية، إلى منزلهما وتفتيشهم أحدهما، بزعم كونهم رجال شرطة وعقب إنصرافهم اكتشفا استيلائهم على (80 ألف جنيه- مشغولات ذهبية - 4 هواتف محمول) واستيقافهم لجارهما "له معلومات جنائية- مقيم بذات القرية" أمام منزلهما وتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط توصلت جهوده إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة (6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركزي شرطة منفلوط والفتح).

عقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبط 4 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات "بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة"، وقرر أحدهم أنَّه نظراً لإقامته بالقرية ذاتها محل إقامة المجني عليهما وعلمه باحتفاظهما بمبالغ مالية، اتفق مع باقي أفراد التشكيل على ارتكاب الواقعة حيث استقلوا سيارة ملاكي وبحوزتهم أسلحة نارية وعقب وصولهم لمنزل المجني عليهما انتظر داخل السيارة حتى لا يتعرفا عليه ودلف باقي المتهمون إلى منزلهما وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، ولدى مغادرتهم استوقف أحدهم الشقي خطر "جار المجني عليهما"، واستولوا منه على المبلغ المالي.

وتمّ بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي - السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وأضافوا بأن باقي المسروقات والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحوزة الهاربين.

كما ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية لتخصصهم في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفوا بارتكاب 3 حوادث، وتمّ بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – مضبوطات أخرى) بمساكنهم ولدى عميلهم سيئ النية (صائغ - مقيم بدائرة القسم).

وجرى ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزتها 3 هواتف محمول، واعترفت بارتكاب 3 حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وضبطت إحدى السيدات لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتها (نظارتان - مجموعة من الكارنيهات - متعلقات شخصية - مبلغ مالي) عقب سرقتهم من إحدى السيدات.

وتمّ ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر"، واعترف بسرقتها من مسكن إحدى السيدات بإسلوب "المغافلة" إبان فترة عمله لدى المجني عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.