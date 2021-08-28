التعليم: حصر أوائل الثانوية الحاصلين على منح دراسية لتطعيمهم بلقاح كورونا

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التوسع في قاعدة الفئة المستهدفة بتطعيم لقاح كورونا، لذلك قررت بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تطعيم طلاب الثانوية العامة الأوائل الحاصلين على منح دراسية، مشددة على جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بضرورة البدء في حصر هؤلاء الطلاب لتطعيمهم، مؤكدة أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

«الجيار»: طعمنا أكثر من 8 آلاف معلم بلقاح كورونا

وقال مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، إن المديرية بدأت التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لحصر جميع أعداد أوائل الثانوية العامة الحاصلين على منح دراسية بالخارج، لتطعيمهم بلقاح كورونا، موضحاً أن أعمال تطعيم المعلمين تسير بصورة منتظمة.

وأضاف «الجيار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية كثفت من جهودها للانتهاء من تطعيم المعلمين مع بداية سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه جرى تطعيم أكثر من 8 آلاف معلم، لافتاً إلى أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من حصر جميع الطلاب الأوائل في الثانوية العامة في وقت قريب تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

«أبوزيد»: سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بالمديرية الأسبوع المقبل

من جانبه، أكد الدكتور عرابي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة سوهاج، أنه جرى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بضرورة إعداد قائمة نهائية بأسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2021 الحاصلين على منح دراسية سواء الحاصلين على الثانوية من المدارس الحكومية أو مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف «أبوزيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بالمديرية الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه هناك إقبال كبير من قبل المعلمين على التطعيم، استعداداً للعام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعلي لمتابعة مستجدات أعمال التطعيم.

وتابع مدير المديرية، بأنه جرى إعداد قاعدة بيانات أساسية بأسماء جميع المعلمين الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا والذين بلغ عددهم أكثر من 80 ألف معلم ومعلمة.

وفي محافظة القاهرة، بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، إعداد الكشوفات النهائية بأسماء طلاب الثانوية العامة الأوائل لتطعيمهم بلقاح كورونا.