فى يومين.. تطعيم 517 من أعضاء هيئة تدريس تجارة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، تطعيم 517 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية وذلك خلال يومين، تحت إشراف الفريق الطبي برئاسة الدكتورة سامية عبده، نائب مدير المستشفيات ورئيس وحدة مكافحة العدوي، بتوجيه الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وتماشيا مع التوجه الاستراتيجى للدولة والقرارات الداعمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وقرار مجلس جامعة عين شمس والتى تهدف جميعا إلى المحافظة على صحة وسلامة جميع عناصر العملية التعليمية.

جامعة عين شمس تبدأ تطعيم كوردرها

وقال قدري، إن كلية التجارة فعلت هذه المبادرة لتوفير اللقاح فى مكان العمل تيسيرا وتشجيعا لمنتسبيها، موجها أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية الشكر للدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة علي اهتمامه ورعايته حيث أصدر توجيهاته بتطعيم جميع منتسبي الجامعة بأماكن عملهم ضد فيروس كورونا تيسيرا عليهم، موضحا أنه من المقرر أن يستمر تطعيم منتسبي كلية التجارة حتى يوم الأحد المقبل.

بينما تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، تطعيم أعضاء هيئة التدريس و الطلاب والعاملين ضد فيروس كورونا باللقاح وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مواجهة المرض، حيث شددت الجامعات على ضرورة تسجيل جميع منتسبيها للحصول على اللقاح الفترة المقبلة لمواجهة المرض.

وانطلقت الأسبوع الماضي حملات التطعيم ضد الفيروس بالجامعات المختلفة والتي بدأت بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، حيث قام الفرع الدولي لجامعة كونفنتري بالعاصمة الإدارية بتطهعيم طلابها بلقاح كورونا خلال الفترة الماضية وذلك من خلال فتح التسجيل والبدء في حملة التطعيم ضد الفيروس تنفيذا للمبادرة الرئاسية.