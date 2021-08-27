أستاذ أمراض معدية: تطعيم كورونا آمن.. وسيعيش معنا مثل مصل الإنفلونزا

قال الدكتور حسن حمدي، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بجامعة عين شمس، إن الكثير من الفيروسات لا علاج لها حتى اللحظة مثل فيروس كورونا، وبالتالي فإن الأمل يكون في التطعيم، مشيرًا إلى أن التحورات هي الطريقة التي يتبعها الفيروس، محاولة منه للهروب من الجهاز المناعي.

فيروس كورونا موجود منذ قديم الأزل

وأكد حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن كل اللقاحات خضعت لاختبارات الأمان والكفاءة: «مش معقول وزارة الصحة المصرية هتعمل حاجة مشكوك فيها للمصريين».

وأوضح أن فيروس كورونا موجود منذ قديم الأزل: «منذ أن كنا طلابا قبل 40 سنة، كنا ندرس أن فيروس كورونا يسبب أكثر من 20% من حالات أمراض الجهاز التنفسي.. وعموما فإن تطعيمات كورونا ستعيش معنا مثل بروتوكول الإنفلونزا ولا بد أن نفهم هذا الكلام، فهو آمن للحوامل والمرضعات ومن تخطط للحمل يجب أن تحصل على الجرعة، لأن الإصابة بالفيروس في فترة الحمل أشد من إصابة غير الحوامل».

وأضاف أنه حتى اللحظة، تستطيع اللقاحات أن تحمي الجسم بنسبة ما من كل المتحورات، لكن نسبة الحماية تختلف من لقاح إلى آخر، ومن متحور إلى متحور آخر.

وتابع أستاذ الكبد والأمراض المعدية بجامعة عين شمس، أن جميع اللقاحات بها نسبة أمان جيدة للغاية، وتجعل أعراض المرض حال الإصابة به ضعيفة، مشددًا على أن أي لقاح متوفر في أي مركز علاجي تابع لوزارة الصحة المصرية آمن ومعتمد وتم تجربته وله بروتوكول خاص به.