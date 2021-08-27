أسيوط تواصل تطعيم العاملين بديوان المحافظة والوحدات المحلية بلقاح كورونا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، للعاملين بديوان عام المحافظة استمرت 5 أيام على التوالي لإستكمال الأعمال وزيادة وتكثيف وتوسيع أعداد متلقي اللقاح بين العاملين بالوحدات المحلية والجهاز الإداري للدولة، في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح في سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

التنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتنفيذ عددا من الحملات

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان صحفي اليوم، إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتنفيذ عددا من الحملات بالوحدات المحلية والمديريات والإدارات والوحدات الخدمية والمحلية بمراكز وأحياء المحافظة لتطعيم العاملين بها، وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع، لافتاً إلى تسيير ونشر 250 فرقة متنقلة على المصالح الحكومية وأماكن التجمعات العامة والمواقف والشركات ودور العبادة وغيرها لتطعيم المواطنين فوق الـ 18 عام بجميع فئاتهم مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتسهيل عمل تلك القوافل لتحقيق الأهداف المرجوة منها والقيام بعملها على أكمل وجه.

الطعوم متوافرة وفعالة وآمنة تماماً وبالمجان

وأكد المحافظ على أن الطعوم متوافرة وفعالة وآمنة تماماً وبالمجان حيث يعد التطعيم درعاً يقي المجتمع من هذا الخطر، مطالباً المواطنين بالدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل بيانتهم تسهيلاً لعمل الأطقم الطبية والفرق المتحركة والثابتة، ومنعاً للتزاحم أثناء تنفيذ حملات التطعيم، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة ووزارتها لتقديم وتوفير الخدمات للمواطنين بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك القوافل الهادفة لحماية كافة فئات المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كان محافظ أسيوط اطلق حملة «اطعم واطمن» بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لحث المواطنين على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك عقب توفير اللقاح في أكثر من 13 مركز طبي تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة .