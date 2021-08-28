111 ألف منتفعة من مبادرة «حقك تنظمي» بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي»، والتي اُطلقت كمرحلة أولى يوم 15 أغسطس بمدن المنصورة، وميت غمر، وتمي الأمديد، ودكرنس، والجمالية، والمطرية، وبلقاس، وطلخا، ومحلة دمنة، ثم في مدن السنبلاوين، ومنية النصر، وميت سلسيل، ونبروه، وشربين، وأجا، وبني عبيد، والمنزلة، وجمصة، كمرحلة ثانية من 22 حتى 26 أغسطس 2021، مشيرًا الى أن عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التي قدمتها الحملة بلغ 110 ألف و760 منتفعة .

40 ألف أسرة تستفيد من خدمة تنظيم الأسرة

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ40 ألف سيدة، منهن 11480 ألف حالة جديدة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددات على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة، شملت إجراء سونار لـ5568 سيدة، ومتابعة حمل لـ3177 حالة، وإجراء كشف نساء لـ6412 سيدة، فيما قُدمت المشورة الطبية لـ18 ألف حالة، حيث تم توقيع الكشف الطبي، وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانًا.

خدمات حملة «حقك تنظمي»

وأشار إلى أنه على هامش الحملة تم الكشف علي حوالي 22 ألف و340 طفلا، وعمل فحوصات متنوعة لـ 32 ألف سيدة، وتنفيذ اكثر من 100 ندوة إعلامية ولقاء جماهيري في مبادرة «أيامنا أحلى» في جميع مراكز الشباب والوحدات المحلية والمساجد والكنائس، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الأمثل للحمل وصحة الأم والطفل ومخاطر الزواج المبكر.