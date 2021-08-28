منها «مدربة لياقة ومهندس ديكور».. وظائف متاحة للعمل خارج مصر

أعلن موقع «فرصنا» المعني بتوفير ورصد المهن داخل مصر وخارجها، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في الخارج لدى بعض الدول من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تستعرض «الوطن» تلك الوظائف المتاحة بنحو:

وظيفة مدربة لياقة بدنية في السعودية

اسم الشركة: شركة الارتقاء العالي للترفيه.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: من «3-5 سنوات» خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة أمين مخزن في السعودية

اسم الشركة: البيوت للأثاث.

مقر التقديم للعمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 4-5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مدير مصنع أثاث في السعودية

اسم الشركة: البيوت للأثاث.

مقر التقديم للعمل: النزهة الجديدة - القاهرة .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس ديكور أثاث ومطابخ في السعودية

اسم الشركة: confidential .

مقرالتقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: 1500- 3000 ريال سعودي.

وظيفة تأشيرات حرة وعمل في الإمارات

اسم الشركة: شركة حمزة لإلحاق العمالة المصريه بالخارج ترخيص 1059.

مقر العمل: الشارقة - الإمارات العربية المتحدة.

العمالة المطلوبة: 15.

سنين الخبرة: ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 42 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2200- 2500 درهم إماراتي.

الحوافز الإضافية: 200 - 3000 درهم إماراتي.

وظيفة مدير مبيعات في ليبيا

اسم الشركة: السهل جروب .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مدير مصنع صناعات حديدية في ليبيا

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر التقديم للعمل: البساتين - التبين - الخليفة - الدراسة - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 7 -‎ 15سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مسؤول أعمال لوجيستية في ليبيا

اسم الشركة: السهل جروب .

مقر التقديم للعمل: التبين - الخليفة - الدراسة - الدرب الأحمر - القاهرة .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.