تفاصيل وظائف خالية بالبنك التجاري الدولي والعربي الإفريقي وماستر كارد

أعلن كل من البنك التجاري والبنك العربي وشركة «ماستر كارد»، عن وظائف شاغرة للعمل لدى تلك المؤسسات المصرفية والبنكية، منوهة إلى مجموعة من الشروط والمهام، تستعرضها «الوطن» في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها على النحو التالي:

وظيفة شركة ماستر كارد

نشرت شركة «ماستر كارد» للدفع الإلكتروني، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية وهي «Sr. Network Engineer» بشروط كالتالي:

- يملك خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك المشاركة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات كمدير مشروع على أساس التفرغ.

- لدية معرفة كاملة للشبكات، بما في ذلك LAN / WAN والتقنيات اللاسلكية والأمنية، معرفة الاتصالات بروتوكول TCP / IP.

- يملك معرفة بمحفظة منتجات سيسكو.

- لدية معرفة منهجية إدارة المشاريع وأفضل الممارسات، ومعرفة المعايير الهندسية لمركز البيانات.

- يستطيع ادارة شبكة العملاء والبنية التحتية لمركز البيانات لضمان التوافر وإمكانية الاسترداد والأداء والنزاهة وقابلية الدعم.

وظيفة البنك التجاري الدولي CIB

كما أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن حاجته إلى وظيفة (TALENT ACQUISITION OFFICER)، بشروط كالتالي:

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة.

- يملك الحد الأدنى 2-4 سنوات خبرة في اكتساب المواهب والتوظيف والقدرات الاختيار.

- لدية الخبرة والمعرفة بالصناعة المصرفية ميزة إضافية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- لديه فهم جيد لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- لديه حسن التخطيط والتنظيم المهارات.

- يملك مهارات الاتصال والعرض والتفاوض جيدة

- لديه خبرة في التعامل مع عملية التوظيف الخارجية للمناطق المدارة ذات الصلة من خلال اعتماد طرق مختلفة لتحديد المرشحين المحتملين عبر الموقع الرسمي للبنك، و LinkedIn ، ومنصات الوسائط الاجتماعية، لإعداد خريطة السوق لاحتياجات التوظيف لتلبية متطلبات التوظيف التجارية بشكل أفضل.

- القدرة على تنفيذ أنشطة التوظيف الخارجية التي تغطي التوظيف الجماعي والمناصب الصغيرة بما في ذلك، تحديد مصادر السيرة الذاتية، وفحص الهاتف، وإجراء تقييمات الموارد البشرية والمقابلات للمرشحين المناسبين ، وإجراء مقابلات مع رؤساء الأعمال المعنيين للمرشحين المعينين.

وظيفة البنك العربي الإفريقي الدولي

وأخيرا نوه البنك العربي الأفريقي الدولي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية، وهي Small and Medium Enterprise RM، بشروط كالتالي:

- قادر على تعظيم محفظة البنك عبر اكتساب عملاء جدد بمستوى عالٍ من المعرفة بالمنتج لتلبية احتياجات العملاء كونك مستشارهم المالي.

- القدرة على المساهمة في ربحية البنك عبر إدارة العلاقات الفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة والاستجابة الممتازة للاحتياجات المالية للعملاء الحاليين والمحتملين.