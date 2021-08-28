تزايد البحث من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة منع أي شخص حصل على لقاح كورونا من تلقي أي نوع من البنج، فيما حدز عدد من الأطباء المواطنين من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة خلال الفترة الماضية، والتي تروج لأكذوبة علمية بأن الحصول على لقاح كورونا والتخدير بـ«البنج» يؤدي إلى الموت، حيث تساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة منع أي شخص يحصل على لقاح كورونا من «البنج».

رئيس قسم المناعة: البنج يقلل مفعول اللقاح ولا يؤدي إلى الموت

وأجاب الدكتور أشرف عقبة، رئيس جهاز المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن سؤال ما هي حقيقة منع أي شخص حصل على لقاح كورونا من أخذ أي نوع من البنج، قائلًا إنه لا يوجد تعارض بين تلقي لقاح كورونا مع أي جرعات من البنج، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أجريت نفت بالدليل القاطع عدم تهديد لصحة الشخص الذي جمع بين لقاح كورونا وبعدها تم تخديره بالنبج لأي سبب من الأسباب الطبية وكل ما أثير فى هذاء الأمر هراء.

وأضاف عقبة لـ«للوطن»، أن أخذ البنج بعد تناول لقاح كورونا يقلل من مفعول اللقاح ولا يؤثر على صحة الحالة التي تناولت الجرعة، مشيرًا إلى ضرورة وجود دورات تثقفية من قبل وزارة الصحة والسكان لكشف كل هذه الهراءات التي تمنع المواطنين من تناول اللقاح وتصديق الشائعات دون الرجوع إلى مصدر يوضح صحتها من عدم.

أخصائي مناعة: كافة اللقاحات آمنة ولا تتعارض مع أخذ البنج

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد ثروت أخصائي المناعة، أن منظمة الصحة العالمية أجرت العديد من الدراسات حول تأثير الجمع بين تناول اللقاح والبنح في آن واحد أو خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن النتائج أظهرت خطأ هذه المعلومة، مطالبا المواطنين بتناول اللقاح بصورة عادية وفي حالة وجود أي عرض طبي لأخذ البنج لا مانع في ذلك، منوهًا بأن تلك الدراسات تسري على كافة اللقاحات وجميعها آمنة ولا يوجد بينها أي تعارض مع أدوية أخرى.

وأكد ثروت، أن الموجه الرابعة مع وجود متحور دلتا بلس في الفترة المقبلة ستشهد تزايدا في عدد الإصابات بين المواطنين، مشيرًا إلى ضروة العودة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تلقي اللقاح.