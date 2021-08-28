ارتفاع واستقرار.. تضارب في أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت تذبذبا في الأسعار اليوم السبت 28 أغسطس، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأنواع فيما استقرت أنواع وإنتاج شركات أخرى، وتختلف أسعار الكتاكيت من سلالة إلى أخرى وكذلك من شركة إلى أخرى، ومن نوع إلى آخر نظرا للمعايير المتعلقة بالجودة.

وتوجد عدد من أنواع الكتاكيت التي يفضل تربيتها في المناخ الحار مقارنة بأخرى لا تتحمل حرارة الطقس، وهو ما يفرق في أسعار الكتاكيت على حسب النوع والوقت.

ويحتوي السوق المصرية على العديد من أنواع وسلالات الكتاكيت، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت، اليوم السبت 28 أغسطس:

8.75 جنيه أعلى سعر للكتاكيت

اختلفت أسعار الكتاكيت اليوم، حيث هناك عدد من الأنواع التي استقر سعرها على الأسعار المعلنة أمس وأخرى أرتفع سعرها، تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء للشركات من 5.70 إلى 8.75 جنيه، بعد انخفاض أسعار الكتاكيت الأسبوع الماضي والتي وصلت إلى 3.50 جنيه.

وبلغت أسعار الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن ارتفع السعر إلى 7.25 جنيه، وسجل سعر الكتكوت في شركة العناني استقرارا عند 8.75 جنيه، وشركة الفيروز ارتفع ليسجل 8.25 جنيه، وشركة القاهرة استقر عند 6.50 جنيه، وشركة الوطنية 7.50 جنيهات، وشركة الإسكندرية 7 جنيهات، وفي شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بـ8.50 جنيه.

وأوضح عدد من تجار الكتاكيت فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الفرق في الأسعار بين الشركات وبين القطعان التي يتم إنتاجها في المنازل، وذلك بسبب حجم إنتاج الشركات، والذي يزيد في الشركات بشكل أكبر عن المنازل، وكذلك الاهتمام الأكبر في الشركات بالتحصينات التي تحصل عليها القطعان وهو ما يزيد من المصاريف لدى الشركات عن المنازل.

وتتأثر الكتاكيت بفصل الصيف بشكل كبير، وهو ما يتسبب في التذبذب في أسعارها، بسبب درجات الحرارة المرتفعة والتي تؤدي إلى موتها، إذا لم يجر التعامل معها بشكل صحيح.

وينقسم إنتاج الكتاكيت في السوق المصرى إلى قسمين: الشركات والقطعان، حيث يستحوذ الأول على 70% من الإنتاج، بينما الأخير على 30%.