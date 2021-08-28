جامعة سوهاج تطلق قافلة بيطرية بقرية «المزالوة» ضمن «حياة كريمة»

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها البيطرية بقرية «المزالوة» بمركز سوهاج، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تم مناظرتها وعلاجها بالقرية من الحيوانات حوالي 620 حالة، و30 من الطيور، وذلك في عشش وحظائر بالبيوت.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس الجامعة، في بيان أصدره المركز الإعلامي لجامعة سوهاج اليوم، أنه في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تنظم الجامعة عددا من القوافل البيطرية المجانية للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور مهم في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

إجراء عمليات جراحية لعدد من الحيوانات

وقال الدكتور بهاء الدين علي، القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور مهم في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.