جامعة سوهاج تستجيب لاستغاثة فتاة باستئصال ورم بالفك السفلي للوجه

أصدرت جامعة سوهاج بيانا، الخميس، أكدت فيه استجابة الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، لعلاج الفتاة «ي .أ»، ابنة قرية مزاته بمركز جرجا، والتي تعاني من ورم في الناحية اليمنى بالفك الأسفل بالوجه.

وأشارت الجامعة في البيان، إلى أن شقيق الفتاة الأكبر ناشد في وقت سابق المسؤولين عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالتدخل لعلاج شقيقته، وأوضح ما تعانيه من آلام بسبب هذا الورم، وذكر أنها سبق لها إجراء عملية جراحية منذ عام، لكن الورم تجدد مرة أخرى وتفاقم لدرجة أنها أصبحت غير قادرة على تناول الطعام أو الشراب، لافتاً إلى أن اخته من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الفور، تواصل الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، مع شقيق الفتاة لاستقبال الحالة بالمستشفى، وتجهيزها لإجراء العملية من خلال وحدة جراحة الوجه والفكين التابعة لقسم الجراحة العامة لاتخاذ اللازم.

تجهيز الفتاة لاستئصال الورم الأسبوع المقبل

وأوضح الدكتور حمدي سعد، أنه بناءً على التوجيهات الصادرة من القائم بعمل رئيس الجامعة، نُقلت الحالة إلى المستشفي، وجاري تجهيزها لإجراء التحاليل اللازمة والأشعات والفحوصات الطبية الشاملة، واستكمال تقرير الكفاءة الجراحية، تمهيداً لدخولها غرفة العمليات واستئصال الورم الأسبوع المقبل.

كما وجه رئس الجامعة إدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفى الجامعي باستيفاء كل متطلبات إجراء العملية، من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها.