غداً.. جامعة سوهاج تبدأ حملة التطعيم بلقاح كورونا لجميع منتسبيها

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا، من يوم غدا الاربعاء حتى بداية العام الدراسي الجديد، من سن 18 عاما فأكثر، وذلك وفقاً لخطة وزارة التعليم العالى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم، لمناقشة آليات التطعيم بلقاح كورونا لجميع منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وبالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة .

توفير اللقاح بالمجان لجميع العاملين بالجامعة

في بداية الاجتماع أكد «عبد الخالق»، أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة جميع منتسبيها من خلال المساهمة فى توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان، تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية كافة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، حيث تم تخصيص مقرات للتطعيم بالحرم الجامعي القديم والجديد، مطالباَ الأمن الإداري بتنظيم عملية التطعيم وتذليل أى عقبات قد تواجهها.

وأشاد بالتعاون المثمر مع مديرية الصحة لتوفير اللقاح والإمكانيات اللازمة لبدء الحملة، مؤكداً منع دخول غير الحاصلين على تطعيم كورونا، إلى الجامعة وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح حفاظًا على انتظام العملية التعليمية.

عيادات خارجية متنقلة لتوفير اللقاح بالحرم الجامعي

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، أن مديرية الصحة سوف توفر عيادات خارجية متنقلة بالجامعة لتلقي اللقاح بالحرم الجامعي القديم والجديد، وتوفير الأطقم الطبية اللازمة، مضيفة أنه تم البدء فى تدريب عدد من العاملين بالجامعة على كيفية تسجيل بيانات متلقي اللقاح لتنظيم عملية التسجيل لمنع حدوث أي أخطاء.

حضر الاجتماع الدكتور كمال الشرقاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، الدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوي بالمستفي الجامعي، الدكتور أحمد جلال أمين الجامعة المساعد، الدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وصبري محمود مدير عام رعاية الشباب المركزية بالجامعة.

الجدير بالذكر، أن مقر تلقي اللقاح لاعضاء هيئة التدريس بوحدة مكافحة العدوي بالمستشفي الجامعي، ومقر العاملين برعاية الشباب المركزية بمنبي الانشطة الطلابية ، بالإضافة الي المقر الخاص للطلاب لتلقي اللقاح بكلية الصيدلة، وذلك بدء من الساعة 9 صباحاً وحتي 9 مساء.