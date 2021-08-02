عشان متتفاجئش.. اعرف الرسوم التي تخصم من رصيد فاتورة الكهرباء

يتساءل الكثيرون عن سبب خصم مبالغ من رصيد العداد مسبق الدفع كل فترة، مما يتسبب في انتهاء الرصيد دون معرفة السبب، ويجهل البعض أن الانتقال من شريحة لأخرى في فاتورة الكهرباء يتسبب في سحب بعض الرسوم الإضافية.

وضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، في مجال الخدمات الحكومية، ترصد كل ما تريد معرفته عن الرسوم والقيمة المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذي يتم شحنه في عداد الكهرباء مسبق الدفع المنزلي، وفقًا لبيان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وذلك في السطور التالية.

فرق الرسوم التي يتم خصمها عند استهلاك الكهرباء

ويتم خصم قيمة رسوم استهلاك الكهرباء، وهي عبارة عن خصم قيمة فرق الاستهلاك، حيث يتم خصم 22 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

يتم خصم مبلغ 139 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.

يتم خصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد مسبق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

الرسوم التي يتم خصمها عن كل شريحة مقابل خدمة العملاء

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «جنيه».

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «2 جنيه».

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات «6 جنيهات».

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «11 جنيها».

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «15 جنيها».

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات «25 جنيها».

7- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات «40 جنيها».

8- المقروء صفر «9 جنيهات».