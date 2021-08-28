«الحرب طريق السلام» حكاية كتاب رصد فيه «الكنيسي» تجليات حرب أكتوبر

في تناوله لحرب أكتوبر المجيدة اتبع الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي أسلوب البانوراما، في كتابه «الحرب طريق السلام» حاول خلاله الإجابة على عدة تساؤلات منها كيف رأى المصريون الحرب، وكيف رآها الإسرائيليون، ثم كيف رأها العالم وقيمها في الميزان العسكري، ردا على النغمة التي ترددت كثيرا قبل الحرب من الجانب الإسرائيلي بوصف جيشهم بـ«الجيش الذي لا يُقهر».

حرب أكتوبر في كتاب حمدي الكنيسي

في ندوة له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1999، أشار الإعلامي حمدي الكنيسي إلى أن كتابه «الحرب طريق السلام» رصدا لتجليات الحرب وقت حدوثها كما عاشها، ويحمل ردًا عربيا على ما يقوله الجانب الإسرائيلي وقت الحرب، وبحسب ما جاء في الخبر المنشور بتاريخ 21 فبراير من العام 1999، على الموقع الرسمي لأرشيف الصحافة المصرية، فإن الكتاب يستعرض أسلحة قواتنا المسلحة خلال الحرب كما عاشها بصفته مراسلا حينها، معتمدا على استخدام لغة إعلامية تخاطب كل العقول، ويعطي صورة إيجابية للإعلام المصري ودوره في التوعية العسكرية للجمهور.

أراد الكنيسي من خلال كتابه، أن يذكر الشارع الإسرائيلي بما حدث في حرب أكتوبر حتى يرى جيشه على حقيقته، مشيرا خلاله إلى مقولة «ديان»: «الحرب جاءت على غير ما نتوقع والمهمة الآن هي الحفاظ على البيت القديم»، حسبما ورد في كتاب الحرب طريق السلام.

حصل الكتاب على جائزة أفضل كتاب عام 1997 في الدراسات الاستراتيجية، ونال وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى.

وتوفي عصر أمس الجمعة، الإعلامي والإذاعي حمدي الكنيسي عن عمر ناهز الـ80 عامًا، بعد أزمة صحية نُقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الكنيسي رئيسًا للإذاعة المصرية في الفترة من 10 يناير 1997، وحتى 18 مارس 2001، ويعد رئيس الإذاعة المصرية الأسبق أشهر مراسل حربي خلال حرب أكتوبر عام 1973 وصاحب أشهر برنامج إذاعي عن الحرب وهو برنامج «صوت المعركة» و«يوميات مراسل حربي».